Девять человек пострадали в ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 02:20 22 августа на Казанском шоссе областного центра в районе дома №25/2.

В ходе ДТП произошло столкновение трех автомобилей. Погибших нет. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.