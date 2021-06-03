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Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

22 августа 2021 11:25  [33] Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 02:20 22 августа на Казанском шоссе областного центра в районе дома №25/2.

В ходе ДТП произошло столкновение трех автомобилей. Погибших нет. Пострадали девять человек, в том числе ребенок.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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