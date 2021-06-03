Президент России Владимир Путин посетил парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде Общество

Президент России Владимир Путин 21 августа посетил парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Осмотр парка состоялся в рамках визита, приуроченного к 800-летию областного центра.

Главу государства сопровождали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, советник главы Нижнего Новгорода Анастасия Сорокина.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Владимир Путин ознакомился с ходом реновации парка, а также с информацией о других проектах благоустройства Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о происхождении названия парка.

Парку 118 лет: его высадили в 1903 году местные жители – родители с детьми. "Швейцарией" его назвали за склон и ландшафты, которые напоминали Альпы. Много попыток было переименовать парк, даже в последнее время, когда мы этот проект рассматривали, многие мои коллеги говорили: "Почему «Швейцария"? Давайте переименуем". Но это уже вошло в обиход нижегородцев», - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор Нижегородской области, одной из главных составляющих реконструкции парка стала реставрация его ограды. Ограждение и входные группы "Швейцарии" являются объектом культурного наследия.

"Протяженность ограды - 3,2 километра. Много где она держалась на арматуре, просто разваливалась. Мы сделали один новый вход и обновили всего девять входов", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона рассказал, что в рамках реализации проекта благоустроено более 52 гектаров территории. Работы включали реставрацию объектов культурного наследия, ремонт прогулочных дорожек и площадок, лечебно-оздоровительные мероприятия для насаждений, замену малых архитектурных форм, устройство детских площадок, формирование спортивной инфраструктуры, ремонт инженерных сетей, оборудование современного наружного освещения и видеонаблюдения.

В парке размещены 16 нестационарных павильонов с кафе, детским центром, пунктом проката спортивного оборудования, помещениями для чтения и тихих игр. Также благоустроено 18 километров дорожек, создано два новых фонтана, установлено 828 парковых светильников, 155 камер видеонаблюдения. Площадь, занятая различными объектами, уменьшилась почти на 3 000 квадратных метров. На 3,1% увеличена площадь озелененной зоны. До конца года планируется высадить 1 632 новых дерева, 31,6 тыс. новых кустарников, 4,8 тыс. м² новых цветников.

В парке предусмотрено 14 детских площадок, самая большая из которых - на территории между остановками "Тобольские казармы" и "Улица Медицинская". Также в «Швейцарии» была создана качественная спортивная инфраструктура. Это более 10 крупных спортивных площадок, в том числе для тяжелой атлетики, кроссфита, мини-футбола, а также скейт-парк, площадка для занятий легкой атлетикой, беговое кольцо, спортивный центр.

Как сообщалось ранее, 21 августа президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Нижний Новгород и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 800-летия города. Глава государства поздравил всех нижегородцев с юбилеем родного города со сцены гала-шоу "Начало нового".