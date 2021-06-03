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Политика

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о реализации программы модернизации первичного звена

22 августа 2021 12:08  [127] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину 21 августа в ходе рабочей встречи о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор подчеркнул, что объем финансирования программы модернизации первичного звена в регионе до 2025 года составляет 15,5 млрд рублей. В ее рамках планируется отремонтировать 664 объекта, построить более 100 ФАПов, приобрести более 1,5 тысячи автотранспортных средств.

Также Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о стимулирующих выплатах работникам здравоохранения.

"В основном мы поддерживали выплатами тех, кто не попал по тем или иным причинам в списки федеральных выплат, в частности, это технические работники больниц", - сказал Глеб Никитин.

Помимо значительных выплат федерального уровня, в регионе было принято решение о поддержке из регионального бюджета отдельных категорий работников: в 2020 году выделено 260 млн рублей, а всего на меры по борьбе с коронавирусом направлено почти 3 млрд рублей. В текущем году вновь выделено почти 1,5 млрд рублей, в том числе 340 млн - на стимулирующие выплаты медикам (на 80 млн больше, чем в 2020 году).

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Теги:
больницы Владимир Путин Медицина и здоровье
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