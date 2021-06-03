Губернатор Нижегородской области вместе с общественниками посадил деревья в парке "Швейцария" Общество

Губернатор Нижегородской области вместе с общественниками посадил деревья в парке Швейцария

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с общественниками посадил деревья в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес".

В пресс-службе нижегородского правительства сообщили, что в парке было высажено несколько десятков саженцев рябины, липы, каштана, бархата и ивы

Нижегородская область стал вторым регионом в России после Якутии, присоединившимся к данной акции.

"Нижний Новгород празднует свое 800-летие, и для нас эта акция имеет особое значение. Город, как и регион в целом, растет, развивается, становится более экологичным. Сегодня парк "Швейцария" стал одной из площадок всероссийской акции "Сохраним лес". Вчера она стартовала в Якутии, где тема лесовосстановления сейчас звучит по-особенному. За два года проведения акции "Сохраним лес" в стране было высажено более 82 миллионов деревьев, сама акция является важной смысловой частью национального проекта "Экология". Мне очень приятно, что сегодня рядом с нами работают волонтеры, для которых защита и сбережение природы – это не только слова, но и дело", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "Швейцария" является одним из крупнейших парков в России. В парке будет высажено более 1 600 новых деревьев, 30 000 кустарников. Площадь зеленой зоны увеличена больше чем на 3 процента, сказал Глеб Никитин.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров назвал "Швейцарию" парком мирового уровня. Он отметил, что парк можно сделать самым лучшим в стране.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что озеленение территории парка в ходе его реконструкции является одной из первостепенных задач.

По словам председателя ЗСНО, деревья, кустарники и цветники позволят создать уникальный природный уголок на территории Нижнего Новгорода. Спикер Заксобрания региона выразил уверенность, что парк станет местом притяжения для любителей спорта и прогулок на свежем воздухе.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волга, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.



Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".



Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru