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Культура и отдых

Кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле

22 августа 2021 17:34  [41] Культура и отдых
Кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле

Кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Кольцевой маршрут восстановленного боевого хода открылся в Нижегородском кремле 22 августа.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин вместе с известными нижегородцами осмотрели новый кольцевой маршрут внутри кремля.

Участники мероприятия выстроились на расстоянии вытянутых рук на всем протяжении боевого хода древней крепости, сомкнув, таким образом, символическое кольцо Нижегородского кремля.

"Поздравляю всех с открытием Нижегородского кремля и открытием боевого хода. Это по-настоящему знаковое событие! Настал тот момент, когда мы можем взяться за руки и замкнуть этот круг. Нижегородский кремль с круговым маршрутом по стене - первый и единственный в России. Я думаю, что это еще один кирпичик, заложенный в большой фундамент нашего общего единения, созидания нового будущего Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.          

Открытию Кремля предшествовала огромная работа по восстановлению его стен и укреплению склонов, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

"Склоны Кремля укрепили с помощью 3290 свай – просто представьте себе эту цифру! На аварийных участках использовались самые большие сваи глубиной до 25 метров и диаметром 670 миллиметров. Теперь все желающие смогут пройти по кремлевской стене более двух километров. Стоит отметить, что не каждому это будет по силам. Все-таки перепады высот - более 80 метров, и высота ступеней достигает 40 сантиметров", - рассказал Андрей Бетин.

"Празднование 800-летия Нижнего Новгорода продолжается, и нижегородцы получают новые подарки к юбилею. Сегодня произошло поистине эпохальное событие – открытие главного боевого хода Нижегородского кремля. Благодаря проведенной к юбилею масштабной реконструкции тысячи нижегородцев и гостей города смогут обойти весь периметр Кремля, полюбоваться красивейшими видами города, прикоснуться к нашей истории", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам главы города Юрия Шалабаева, открытия Нижегородского кремля после реконструкции он тоже ждал с нетерпением, как и остальные горожане.

"С удовольствием  прошелся по кремлевской стене, насладился панорамными видами. Склоны укреплены, башни отреставрированы. Приглашаю всех горожан приходить в Кремль с семьей, здесь появилась прекрасная детская площадка из хвойных сортов древесины, в Губернаторском саду отремонтировали дорожки, сделали новое освещение", – отметил мэр Нижнего Новгорода.

Имена участников этого исторического события занесут в Почетные книги открытия, которые будут храниться в экспозиции кремлевского музея.

С 27 августа впервые как смотровые площадки будут открыты четыре башни Кремля: Тайницкая, Часовая, Борисоглебская, Георгиевская. Отсюда посетители смогут полюбоваться городом и сделать запоминающиеся фото, а также разглядеть детали через бинокли.

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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