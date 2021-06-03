Глеб Никитин открыл Летний дворик в "Доме Сироткина" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Глеб Никитин открыл Летний дворик в Доме Сироткина в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл Летний дворик в "Доме Сироткина" в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, на данном общественном пространстве представлены временная экспозиция скульптуры каталонского художника и графика Жоана Миро, а также экспозиция западноевропейского искусства НГХМ.

По словам Глеба Никитина, благодаря 800-летию в Нижнем Новгороде открываются новые общественные и выставочные пространства. В сквере у "Дома Сироткина" был благоустроен сад, оборудован лекторий, установлены малые архитектурные формы. Глава региона выразил уверенность, что этот дворик станет еще одной точкой притяжения для ценителей изобразительного искусства.

Начиная с 22 августа дворик будет выполнять свою основную функцию. До 29 августа пройдут мероприятия "Дней Эрмитажа" в художественном музее (в программе – лекции, посвященные итальянской культуре).

Нижегородцы могут увидеть скульптуру Жоана Миро во дворике Дома Сироткина (ул. Минина, 8а/ Верхневолжская набережная, 3) с 24 августа по 11 октября по вторникам и средам с 10.00 до 18.00, по четвергам с 12.00 до 20.00, по пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 19.00. Понедельник – выходной.

Фото: АНО "Центр 800"