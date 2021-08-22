Парад судов на подводных крыльях состоялся в месте слияния Волги и Оки Общество

Фото: Александр Воложанин

Парад судов на подводных крыльях состоялся в месте слияния Волги и Оки. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, по Волге 22 августа прошли четыре судна - "Валдай 45Р", "Метеор 120Р" и катер на подводных крыльях "Сагарис". Все суда, участвовавшие в параде, спроектированы и построены на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Чкаловске.

"Ростислав Алексеев – один из выдающихся конструкторов Советского Союза, благодаря которому на нижегородской, горьковской земле были созданы уникальные суда. Это наше наследие, и оно не должно быть потеряно. С "Валдаями", которые были на параде, нижегородцы хорошо знакомы, их навигация в этом году открыта в регионе по шести направлениям. А "Метеор 120Р" - совершенно новое судно, которое было представлено широкой аудитории впервые в день празднования 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что первые два судна обновленной серии "Метеор" направятся в ХМАО – Югра, где уже курсируют два нижегородских "Валдая".

В свою очередь председатель совета директоров-генеральный конструктор АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Георгий Анцев отметил, что предприятие уже спустило на воду 11 судов "Валдай 45Р" и один "Метеор 120Р". Еще пять "Валдаев" и один "Метеор" находятся на стадии строительства.