Первый концерт состоялся на восстановленной сцене-ракушке в Александровском саду Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Александровском саду на восстановленной исторической сцене "Ракушка" 22 августа состоялся первый концерт. С 23 августа парк на волжском склоне доступен для свободного посещения. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что возрождение летней эстрады – долгожданное событие для многих поколений нижегородцев. "Ракушку" воссоздали в рамках благоустройства Александровского сада к 800-летию Нижнего Новгорода и программы "Среда 800".

"Сцена-ракушка в Александровском саду несколько десятилетий была одним из ключевых элементов горьковского культурного ландшафта. На ней выступали музыканты с мировым именем, послушать которых приходили тысячи жителей и гостей города. В начале 90-х сцена была утрачена, а территория вокруг деградировала. Вместе с этим был огромный общественный запрос на ее восстановление. Благодаря 800-летию Нижнего Новгорода удалось запустить проект полного обновления Александровского сада, и одним из главных элементов стало именно восстановление сцены. Первый же вечер показал, насколько востребован такой формат мероприятий. Сцена обязательно будет использоваться для проведения концертов, лекций, творческих встреч", – добавил Глеб Никитин.

Волжская эстрада в 1950-е г.г.

Все желающие нижегородцы и гости города смогли посетить концерт камерного оркестра "Солисты Нижнего Новгорода" и ансамбля La Voce Strumentale под управлением известного нижегородца - номинанта "Грэмми", главного дирижёра Шотландского камерного оркестра Максима Емельянычева. Солисты – скрипач-виртуоз, дирижёр и контратенор Дмитрий Синьковский, скрипки - Елена Давыдова, Дмитрий Стоянов и Анастасия Богданова. Они исполняли сочинения Генделя и Вивальди. Выступления артистов были очень тепло приняты нижегородской публикой, собравшейся на открытии площадки.

Мероприятие стало возможным благодаря поддержке банка ВТБ, добавили в правительстве.

Максим Емельянычев отметил, что в "ракушке" очень интересный и концентрированный звук - благодаря форме сцены в виде полусферы.

"Это потрясающее ощущение! Мой дирижёрский дебют состоялся много лет назад именно в Нижнем Новгороде с оркестром филармонии. Летние филармонические концерты когда-то проходили здесь, на прежней сцене-ракушке. Сегодня мне приятно открывать её с такими замечательными музыкантами. Прекрасно, что всё это вовлечено в общий облик нового города, к 800-летию многое изменилось в лучшую сторону. Очень почётно и здорово быть частью этой большой энергии!" - поделился впечатлениями дирижёр.

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Концертную площадку "Ракушка" воссоздали на историческом месте, перед ней разместились ряды удобных скамеек и небольшой амфитеатр. Кроме того, площадка оснащена регулируемым освещением.

В самом Александровском саду в рамках благоустройства обновили дорожки, разбили клумбы и оборудовали разнообразное освещение, установили малые архитектурные формы. На прилегающих территориях работы по благоустройству продолжатся до конца осени 2021 года.

Напомним, открытая летняя эстрада была построена в Александровском саду в 1958 году по инициативе дирижёра, профессора Нижегородской консерватории Израиля Гусмана. В течение 30 лет здесь для нижегородцев проходили открытые симфонические концерты и музыкальные фестивали. В 1990-е "Ракушка" была утрачена в результате пожара.