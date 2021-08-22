Мальчик погиб на пешеходном переходе на проспекте Гагарина в День города Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На проспекте Гагарина, недалеко от гостиницы "Ока", вечером 21 августа произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил малолетнего пешехода на "зебре". Об этом рассказали в Отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:10 по адресу: пр. Гагарина, 23В. В ГИБДД уточнили, что 33-летний водитель на автомобиле Mitsubishi совершил наезд на ребёнка, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От удара 11-летний мальчик погиб на месте.

По данному факту прокуратура Советского района организовала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, заявили в надзорном ведомстве.

Одновременно СУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.