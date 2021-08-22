Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
23 августа 2021 13:53  [2] Мальчик погиб на пешеходном переходе на проспекте Гагарина в День города
22 августа 2021 15:57  [507] Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Кстовском районе
22 августа 2021 11:25  [1254] Девять человек пострадали в ДТП на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде
21 августа 2021 17:08  [2978] Четыре населённых пункта в Первомайском районе находятся под угрозой лесного пожара
21 августа 2021 11:23  [847] Загрязнение почвы опасным бензапиреном обнаружили в Сосновском районе
21 августа 2021 09:52  [1710] Лесной пожар перекинулся на посёлок Стеклянный в Первомайском районе
20 августа 2021 16:58  [1278] Пропадавшая в Дзержинске девушка во время отсутствия употребляла наркотики
20 августа 2021 15:21  [1289] Режим ЧС введен в Первомайске из-за природных пожаров
20 августа 2021 10:50  [2080] Режим ЧС из-за лесных пожаров снова ввели в Сарове
19 августа 2021 15:01  [1730] Нефтяные пятна обнаружили на Оке в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мальчик погиб на пешеходном переходе на проспекте Гагарина в День города

23 августа 2021 13:53  [2] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На проспекте Гагарина, недалеко от гостиницы "Ока", вечером 21 августа произошло смертельное ДТП: автомобиль сбил малолетнего пешехода на "зебре". Об этом рассказали в Отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:10 по адресу: пр. Гагарина, 23В. В ГИБДД уточнили, что 33-летний водитель на автомобиле Mitsubishi совершил наезд на ребёнка, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От удара 11-летний мальчик погиб на месте.

По данному факту прокуратура Советского района организовала проверку соблюдения законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, заявили в надзорном ведомстве.

Одновременно СУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph