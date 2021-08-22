Расходы Нижнего Новгорода предложено увеличить на 175 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссий Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике, а также по имуществу и земельным отношениям поддержали августовские изменения в бюджет города на 2021 год. Такое решение было принято на совместном заседании 23 августа 2021 года.

Речь идет об увеличении доходной и расходной части на 174,5 млн рублей.

Полученные за счет собственных доходов средства предлагается направить в том числе:

- 32,7 млн рублей - субсидия МП "Инженерные сети" на ремонт сетей освещения дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС);

- 27,2 млн рублей - субсидия на реконструкцию городских фонтанов;

- 15,8 млн рублей - субсидия во избежание процедуры банкротства МП "Нижегородские бани";

- 7,2 млн рублей - субсидия управляющим компаниям на ремонт дворовых территорий в рамках программы ФКГС (ул. Нестерова и Касьянова);

- 5 млн рублей - вывоз мусора с территории кладбищ;

- 2,8 млн рублей - содержание нового МКУ "Нижегородское жилищное агентство". Как пояснил в ходе заседания глава департамента строительства Дмитрий Горбунов, МКУ образовалось из одноименного МП. В настоящее время оно занимается закупкой квартир для проживающих по соцнайму;

- 2,4 млн рублей - ремонт спортивных площадок;

- 0,5 млн рублей - техническое освидетельствование амиачных систем стадиона "Труд";

- 0,3 млн рублей - устройство контейнерных площадок;

Кроме того, в структуру расходов вошли дополнительные затраты на проведение мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Таким образом, обновленные параметры бюджета следующие: доходы - 42,4 млрд рублей, расходы - 44,3 млрд рублей, дефицит 1,9 млн рублей.