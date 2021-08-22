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Общество

Дорога на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде выложена брусчаткой

23 августа 2021 15:52  [112] Общество

Фото: Алексей Манянин

Дорога на ул. Кожевенной в Нижнем Новгороде выложена брусчаткой. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, также были отремонтированы бордюры и тротуары, оборудованы водоотводные лотки.

"Несмотря на то, что улица находится в самом центре города, отдельные её участки имеют некую обособленность и как будто скрыты во дворе – на них всегда была проблема с освещением. Сейчас её больше нет, потому что на улице установили 20 новых светильников, которые так же, как и брусчатка, стилизованы под старину. По проекту "Чистое небо" со световых опор были демонтированы силовые кабели и кабели связи, которые ранее имели хаотичное расположение и закрывали обзор на знаменитую улицу. Их перенесли в кабельную канализацию под землю", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в этом году рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется обновить асфальт на 31 участке.

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