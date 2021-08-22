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Культура и отдых

Клава Кока выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 28 августа

24 августа 2021 19:05  [461] Культура и отдых

Фото: Instagram Клавы Коки

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Популярная российская певица Клава Кока приедет в Нижний Новгород, чтобы выступить с концертом в рамках фестиваля "Столица закатов". Об этом сообщил заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в своём Instagram-аккаунте.

Клава Кока — известный видеоблогер, поп-певица, автор собственных песен и телеведущая программы "Орёл и решка" на телеканале "Пятница", артистка лейбла "Black Star".

Другие подробностей программы фестиваля 28 августа пока не анонсировались.

Напоминаем, что допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется при предъявлении "Мультипасса 800" или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.

Кстати, ранее организаторы фестиваля - АНО "Центр 800" - объявили, что "Столица закатов" продлится в Нижнем Новгороде до сентября.

В рамках музыкального фестиваля в Нижний Новгород уже приезжали Иван Дорн, Элджей, MARUV, Леонид Агутин и Хор Турецкого, Диана Арбенина вместе со своей группой "Ночные Снайперы", всемирно известный пианист Кирилл Рихтер и участница Евровидения Manizha, а также победитель "Грэмми" - казахский саундпродюсер и ди-джей Imanbek.

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Теги:
800-летие Концерты Фестиваль
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