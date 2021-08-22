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Общество

Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу участка на ул. Чкалова в федеральную собственность

25 августа 2021 10:20  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу земельного участка на улице Чкалова в федеральную собственность. Соответствующее решение депутаты Гордумы приняли на внеочередном заседании 25 августа.

Согласно информации, с просьбой о передаче участка обратилось управление на транспорте МВД России по ПФО

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, из муниципальной в федеральную собственность передается земельный участок площадью 441 кв. м, расположенный в Канавинском районе на улице Чкалова.

По данным КУГИ, в границах данного земельного участка расположено нежилое здание. На все нежилые помещения, входящие в его состав, зарегистрировано право оперативного управления за управлением на транспорте МВД России по ПФО.

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Теги:
Городская дума
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