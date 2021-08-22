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Общество

Новый детский сад в Приокском районе Нижнего Новгорода готов на 60%

26 августа 2021 14:05  [106] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Готовность строящегося на улице Верховой в Приокском районе детского сада оценивается в 60%. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, побывавший с инспекцией на объекте.

Напомним, это четырёхэтажное дошкольное образовательное учреждение на 320 мест рассчитано на 17 групп, включая ясельные группы для 80 малышей от полутора лет. Стоимость строительства объекта превышает 263 млн рублей.

Как сообщил заместитель генерального директора компании-подрядчика Николай Сыпачёв, в настоящее время полностью завершёно возведение каркаса здания, ведутся внутренние и наружные отделочные работы. Также, по его словам, смонтированы внутренние инженерные сети, и сейчас подрядчик приступаем к наружным.

"В ближайшее время начнём благоустройство территории, чтобы успеть до наступления сезона дождей", - добавил Сыпачёв.

Отмечается, что из-за задержки поставок необходимых материалов работы идут с отставанием от графика.

"По контракту садик должен быть готов в ноябре, что и должно быть сделано, несмотря на имеющееся сейчас отставание. Дал поручение привлечь дополнительных рабочих и "запараллелить» те виды работ, которые можно выполнять одновременно. Как заверил сам подрядчик, он сдаст объект, как и намечено, в ноябре", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что детский сад на улице Верховой строится в рамках реализации национального проекта "Демография" и проекта "Новая школа" партии "Единая Россия".

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Теги:
Детсады Приокский район Строительство
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