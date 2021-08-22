Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 29 августа для забега "Марафон 800" Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 29 августа для забега "Марафон 800". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, впервые за 12 лет для бегунов будет доступна максимальная дистанция – 42,2 км.

Всего на старт в день забега выйдут более 7000 участников. Большая часть - 60% из них приедет из других регионов России.

Также в мероприятии примут участие профессиональные бегуны: Людмила Лебеда, Алина Прокопьева, Татьяна Архипова, Юрий Чечун, Степан Киселев и Николай Чавкин и Искандер Ядгаров.

Так как маршрут забега затронет исторический центр города, в том числе территорию Кремля и набережных, 29 августа будет перекрыто движение транспорта в центре города.

Кроме этого, будет полностью ограничено движение транспорта по следующим улицам города: Совнаркомовской, Самаркандской, Волжской набережной, Стрелке, Нижневолжской набережной, ул. Широкой, Зеленскому съезду, пл. Минина, Верхневолжской набережной, ул. Добролюбова, набережной Федоровского, ул. Обозной, Похвалинскому съезду, ул. Красная Слобода, набережной Гребного канала.

Частично движение будет перекрыто на ул. Советской от пересечения с ул. Совнаркомовской до Канавинского моста; ул. Бетанкура от пересечения с бульваром Мещерским до Волжской набережной; ул. Керченская от пересечения с ул. Совнаркомовской до ул. Советской; ул. Минина от пересечения с Музейным переулком до пл. Минина; ул. Варварская от пл. Минина до Педагогического университета; ул. Октябрьская от пересечения с ул. Б.Покровской до ул. Добролюбова; ул. Ильинская от пересечения с ул. Добролюбова до наб. Федоровского; ул. Заломова от Сергиевского моста до ул. М.Покровской; ул. М.Покровская от пересечения с ул. Обозной до Похвалинского съезда; ул. Маслякова от пересечения с ул. Обозной до Похвалинского съезда.

Движение транспорта будет перекрыто с 22.00 28 августа и возобновится с 17.00 29 августа.

Организаторы особо отмечают, что вход в стартово-финишный городок будет осуществляться при наличии сертификата прививки от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста либо справки о наличии антител к COVID-19.