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Культура и отдых

Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину обновленное здание НГХМ в Кремле

27 августа 2021 09:03  [81] Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обновленное здание НГХМ - "Дом военного губернатора" в Кремле. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии также приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Нижегородский государственный художественный музей – один из старейших региональных музеев России. Он обладает богатой коллекций предметов искусства, многие из которых находились в запасниках и были недоступны для показа. К 800-летию Нижнего Новгорода на масштабную реставрацию этого памятника архитектуры было выделено 210,9 млн рублей. Наряду с фасадными работами прошла модернизация внутреннего пространства музея: было обновлено фондохранилище, восстановлены историческая лепнина и паркет, заменены инженерные сети, создана новая климат-система для картин и многое другое. Теперь это современная площадка для выставок мирового уровня", – сказал Глеб Никитин.

В ходе визита высокие гости посетили новые выставки и постоянную экспозицию, а также побеседовали с руководителями региональных и муниципальных музеев: Нижегородского государственного художественного музея, Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино", Государственного ордена Почета музея А.М. Горького и Городецкого историко-художественного музейного комплекса.

В ходе встречи обсуждалось участие региона в реализации культурной программы "Пушкинская карта", с помощью которой с 1 сентября этого года молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в музеи, театры и концертные залы за государственный счет.

"Проект "Пушкинская карта" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ваша задача – на конкурентной основе привлечь в свои музеи детей и молодежь со всей страны, показать им то, что дорого для жителей районов и всех нижегородцев. Уверен, что этот проект позволит значительно увеличить туристический поток в такие уникальные места, как Болдино", – отметил Михаил Мишустин.

Сейчас в качестве участников проекта "Пушкинская карта" зарегистрировано 71 учреждение культуры Нижегородской области. Общий охват потенциальной аудитории проекта в регионе составляет около 180 тыс. человек. Молодые люди смогут бесплатно посетить более 308 мероприятий (экскурсий, концертов, выставок), 19 из которых – в музее "Болдино".

Также в ходе встречи премьер-министр РФ поддержал инициативу выделения дополнительного финансирования для завершения полной реставрации главного здания музея А.М. Горького в Нижнем Новгороде – объекта культурного наследия регионального значения "Дом В.М. Бурмистровой с интерьером" (ул. Минина, д. 26).

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Теги:
Кремль нгхм Правительство Нижегородской области
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