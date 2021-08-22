Пропавшая несколько дней назад нижегородка найдена в подвале гаражного массива Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пропавшая несколько дней назад нижегородка найдена в подвале гаражного массива. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователи смогли установить местонахождение 23-летней девушки, которая ранее была заявлена пропавшей. Она была найдена в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Сейчас для выяснения всех обстоятельств произошедшего девушку допрашивают следователи. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление владельца гаража, в котором обнаружена девушка.

Напомним, что девушка пропала в Нижнем Новгороде 24 августа. Она ушла из квартиры дома на ул. Славянской и больше не выходила на связь. По факту безвестного исчезновения 23-летней девушки было возбуждено уголовное дело.