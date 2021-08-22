Волжскую набережную и улицу Совнаркомовскую перекроют 5 сентября Общество

Схема перекрытия дорог Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 5 сентября временно приостановят движение транспорта на участках дороги на Волжской набережной и улице Совнаркомовской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением мотопробега и будут действовать с 00:01 до 19:30 и затронут участков Волжской набережной от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура, а также дорогу по улице Совнаркомовской - от Волжской набережной до улицы Самаркандской.

На подъездах к перекрытым участкам будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Все автомобили, припаркованные в зоне ограничения, будут перемещаться, добавили в Дептрансе.

Напомним, Нижневолжскую набережную и площадь Маркина перекроют для движения транспорта 4 сентября в связи с проведением фестиваля "Столица закатов". В этот день общественный транспорт пойдёт по изменённым маршрутам.