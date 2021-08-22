Граффити "Любимая игрушка" появилось на съезде с Канавинского моста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Граффити "Любимая игрушка" появилось на съезде с Канавинского моста (ул. Черниговская) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автором уличной картины стал нижегородский художник Антон Табатчиков. В работе ему помогали волонтеры.

Последние штрихи в картину внес глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он нанес логотип марафона "Победный сентябрь", в рамках которого создавалось граффити.

"Здесь изображен ребенок, в руках у которого игрушечный автомобиль "Победа", который производился на Горьковском автозаводе в сороковых-пятидесятых годах прошлого века. Получилось очень интересно, каждый найдет, о чем подумать", – сказал глава города.

Руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы", депутат Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина обратила внимание, что проект социальных граффити реализуется на протяжении всего года.

"Началось с "Дворовых историй" – мы рисовали портреты участников войны у них во дворах, и часто соседи впервые узнавали о героях, живущих рядом, начинали им помогать, интересоваться их жизнью. Сейчас проект масштабировался, у него появились новые направления", – сообщила она.

Всего на территории Нижнего Новгорода размещено уже более 30 социальных граффити, созданных художниками и волонтерами.

Например, недалеко от арт-объекта "Любимая игрушка", также на улице Черниговской, на трансформаторной будке появилось изображение еще одного легендарного горьковского автомобиля – "полуторки".

Юрий Шалабаев также напомнил, что фестиваль "Победный сентябрь" включает в себя серию мероприятий, посвященных подвигу горьковчан в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. В рамках марафона запланированы уроки трудовой доблести, экскурсии на промышленные предприятия, городская акция "Всем двором", спортивный фестиваль "Вперед, патриот!", культурная реконструкция "Вальс Победы", интеллектуальная игра "Битва за Нижний", фестиваль оркестров, мастер-классы по созданию истории семьи, интерактивная выставка "Нижний Новгород – город трудовой доблести", чествование трудовых династий.

"Это и мастер-классы, и фестивали, и экскурсии на промышленные предприятия. Хочу поблагодарить наши заводы за то, что открыли свои цеха для посещений", – отметил мэр.

Организаторами проекта выступают нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и администрация Нижнего Новгорода при поддержке Фонда президентских грантов.

СПРАВКА:

Антон Табатчиков - постоянный участник фестиваля стрит-арта "Место". Среди его работ - диптих о Великой Отечественной войне "Послание через время" на ул. Невзоровых и "Дятел-колдун" на Гребном канале.