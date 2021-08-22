Тридцать нижегородских спортсменов и тренеров наградили медалью в честь 800-летия города Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тридцать нижегородских спортсменов, тренеров и помогающих развивать спорт предпринимателей награждены юбилейной медалью в честь 800-летия города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Памятные медали им вручил глава города Юрий Шалабаев.

Среди награжденных – олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира. Все они продолжают тренироваться, а по завершении карьеры – и тренировать молодых спортсменов в Нижнем Новгороде.

"Сегодня здесь собрались люди, которые прославляли и прославляют своими достижениями Россию и наш город на международной арене. И я очень рад увидеться с вами, нашими выдающимися спортсменами и тренерами, вручить вам юбилейные медали", - обратился к собравшимся Юрий Шалабаев.

Он также отметил, что нижегородцы проявляют большой интерес к спорту.

"Особенно это стало заметно в период подготовки города к 800-летию, когда благоустраивались пространства, и жители проявляли большой интерес к оборудованию спортивных зон: воркаут-площадок, хоккейных коробок, боговых и велодорожек, инклюзивных площадок для занятий спортом, катков. Все эти пожелания мы старались выполнять. Очень приятно, что у нас в городе столько спортивных энтузиастов, людей, болеющих спортом", - сказал глава города.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ:

- Аляпин Дмитрий Иванович - генеральный директор ООО "Каркас Монолит", руководитель хоккейной команды "Монолит";

- Алексашина Валентина Дмитриевна - тренер Государственного Бюджетного учреждения "Нижегородская областная Спортивная школа Олимпийского резерва по гребному спорту", Заслуженный тренер России;

- Аникин Михаил Геннадьевич – начальник Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Нижегородец", Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации»;

- Афанасьев Владимир Иванович - президент Федерации футбола Нижегородской области, член исполкома Российского футбольного союза, Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации;

- Борисенко Евгений Михайлович - тренер - преподаватель по легкой атлетике Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени Владислава Семеновича Тишина", Заслуженный тренер России;

- Виноградов Максим Евгеньевич - тренер по тайскому боксу Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа № 9", президент Нижегородской региональной федерации тайского бокса, мастер спорта России по тайскому боксу и кикбоксингу;

- Войцеховский Станислав Евгеньевич – тренер бюджетного учреждения "Спортивная школа № 3 по шахматам", Международный гроссмейстер;

- Володеева Светлана Александровна - директор Государственного бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва № 16", Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации;

- Гаврилов Юрий Георгиевич - тренер - консультант хоккейного клуба "Старт", Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России;

- Голышев Николай Иванович - директор Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта "Заречье", мастер спорта по хоккею;

- Горшков Николай Валентинович - директор частного учреждения дополнительного образования "Спортивный клуб "Торпедо", президент Нижегородской областной федерации хоккея, мастер спорта по хоккею;

- Гунин Евгений Лазаревич — предприниматель, победитель областного конкурса "Менеджер года", победитель Всероссийского конкурса "Золотой Меркурий";

- Доринов Михаил Вячеславович – спортсмен-инструктор Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Нижегородец", мастер спорта международного класса по плаванию, член сборной команды России по плаванию;

- Забегина Надежда Витальевна - специалист по социальной работе Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников и колясочников "Инвaтyp";

- Коновалов Иван Александрович - заместитель председателя Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-опорников и колясочников "Инвaтyp";

- Константинов Анатолий Борисович - тренер Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа "Сормово имени Юрия Петровича Круглова", Заслуженный тренер Российской Федерации;

- Коптюх Иван Никитович - тренер Муниципального бюджетного учреждения "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1", Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, ветеран труда;

- Коптюх Ольга Ивановна – ветеран труда, председатель клуба ветеранов спорта Автозаводского района, мастер спорта по легкой атлетике;

- Корнилов Александр Сергеевич - тренер по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Государственного бюджетного учреждения "Нижегородская областная спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью", Заслуженный тренер России;

- Никитин Павел Леонидович - тренер Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа Нижегородец", президент Нижегородской областной федерации плавания, Заслуженный тренер России;

- Мальцев Александр Александрович - директор Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Мещера";

- Марусич Александр Константинович - директор Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 13 по настольному теннису», Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации;

- Пашпорин Артем Александрович – спортсмен-инструктор Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа № 9", мастер спорта России;

- Пресняков Михаил Михайлович – вице-президент Нижегородской областной федерации хоккея, мастер спорта международного класса по хоккею;

- Садов Михаил Владимирович – тренер Муниципального бюджетного учреждения "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1", Заслуженный тренер России;

- Садова Наталья Ивановна - директор Муниципального бюджетного учреждения "Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1", Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка по легкой атлетике;

- Симанов Максим Владимирович - директор Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо", Заслуженный мастер спорта России по самбо;

- Суханов Евгений Николаевич - тренер Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа Нижегородец", Заслуженный тренер Российской Федерации;

- Червякова Светлана Юрьевна - тренер Муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону", Заслуженный тренер России;

- Шушин Геннадий Борисович - директор Государственного Бюджетного Учреждения "Нижегородская областная Спортивная школа Олимпийского резерва по гребному спорту", Заслуженный работник физической культуры и спорта России.