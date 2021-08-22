Парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода с 24 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идет о следующих улицах:

- ул. Новая - на участке дороги от площади Максима Горького до улицы Ильинской;

- ул. Провиантская - на участке дороги от улицы Ижорской до улицы Ковалихинской;







- ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №148 до дома №140;

- ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №162 до дома №154;

- в переулке Кожевенном;



- в переулке Холодном.

Согласно информации, это связано с проведением работ по нанесению дорожной разметки. После их завершения парковка на этих участках снова будет разрешена.

Сообщается, что на подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.