Парковку временно ограничат в центре Нижнего Новгорода

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Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода с 24 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идет о следующих улицах:
- ул. Новая - на участке дороги от площади Максима Горького до улицы Ильинской;
- ул. Провиантская - на участке дороги от улицы Ижорской до улицы Ковалихинской;
- ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №148 до дома №140;
- ул. Максима Горького - на участках дороги от дома №162 до дома №154;
- в переулке Кожевенном;
- в переулке Холодном.
Согласно информации, это связано с проведением работ по нанесению дорожной разметки. После их завершения парковка на этих участках снова будет разрешена.
Сообщается, что на подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.
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