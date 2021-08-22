Проверка по факту отравления учеников начата в гимназии №13 Нижнего Новгорода Общество

Проверка по факту отравления учеников начата в гимназии №13 Нижнего Новгорода, сообщает "НТА-Приволжье" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты Роспотребнадзора уже приступили к заберу проб в гимназии для выяснения возможных причин случившегося.

Ситуация находжится на контроле министерства образования Нижегородской области.

Как сообщила директор гимназии Наталья Анищенко, накануне ученики 2-3 классов по окончании первого урока, который начался в 13:00, начали жаловаться на самочувствие. "Уже к 14:00 родители начали забирать детей, тогда как обед у учеников 2-3 классов в школе по графику начинается не ранее 14:30-15:00 (после второго - третьего уроков). Буфет в школе не работает", - отметила директор образовательного учреждения.

По ее словам, в настоящее время в учреждении работают представители Роспотребнадзора и прокуратуры, проводится работа по выяснению причин и обстоятельств произошедшего. Сотрудники школы находятся в постоянном контакте с родителями учащихся гимназии.

В минздраве Нижегородской области сообщили, что жалобы на симптомы, имеющие признаки ротовирусной инфекции поступили от учеников учебного заведения 4 сентября. "Тяжелых случаев нет, у большинства детей симптоматика снижается", - добавил собеседник.

Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку в нижегородской гимназии.