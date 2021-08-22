Два человека попали под поезд в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека попали под поезд в Нижнем Новгороде. Об этом замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, это произошло недалеко от городской клинической больницы №39 на территории Нижнего Новгорода.

В результате инцидента пострадали два человека. Обе женщины получили очень тяжелые травмы.

Одна из пострадавших - 63-летняя женщина скончалась, второй - 27-летней девушке ампутирована левая нога. В настоящее время она находится в реанимации.