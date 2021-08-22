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Культура и отдых

Игорь Бутман и Даниил Крамер выступят на джазовом фестивале в нижегородском парке "Швейцария"

06 сентября 2021 14:50  [195] Культура и отдых
Игорь Бутман

Игорь Бутман

Фото: с сайта музыканта

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Игорь Бутман и Даниил Крамер выступят на джазовом фестивале в нижегородском парке "Швейцария". Об этом глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил на своей странице в Instagram.

Согласно информации, фестиваль пройдет в течение двух дней - 11 и 12 сентября.

В субботу, 11 сентября площадкой фестиваля станет беседка за центральным фонтаном. Там с 12:00 до 13:00 сыграют группа "Parolibre" и Евгений Шишенков с программой "Беседка. Музыка. Качели".

С 13:30 до 14:30 во внутреннем дворике детского центра "Бублик" состоится выступление дуэта "Uptown" и трио Вадима Абрамова с импровизацией "Бубль-джаз".

Квартет Сергея Журакова и группа "RUSH Band" сыграют на спортивной площадке парка с 15:00 до 16:00. С 17:00 до 19:00 состоится гала-концерт участников на центральной площади.

В воскресенье, 12 сентября на фестивале выступят Игорь Бутман и Даниил Крамер. Откроет второй день Tony Karapetyan Trio. Музыкальная программа пройдет на центральной площади парка с 15:00 до 18:30.

"Надеемся, что фестиваль, который получил название "Осень в "Швейцарии", станет ежегодным и будет собирать музыкантов со всего мира", - подытожил мэр города.

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Теги:
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