Более 100 единиц дорожной техники для обновления муниципального парка поступили в Нижний Новгород Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ещё 102 единицы новой дорожной техники, закупаемой для обновления муниципального парка, поступили в Нижний Новгород. Об этом рассказали в городской админситрации.

Среди пришедших машин - грейдеры, газонокосилки, снегопогрузчики, самосвалы, тракторы, подметальные вакуумные и комбинированные дорожные машины. Это вторая крупная поставка техники в Нижний Новгород, летом город уже получил более 30 машин.

"Наша муниципальная техника была изношена на 80%, часто ломалась. Из-за этого прошлой зимой возникали недоработки. Этим летом получили по нашей лизинговой программе 34 единицы техники, сейчас ещё 102. Это существенное обновление", – сказал глава города Юрий Шалабаев. Он вручил ключи от новых машин директорам нижегородских коммунальных предприятий.

Мэр уже дал поручение главам районов активно готовиться к будущей зиме: переоборудовать технику с летнего на зимний вариант, закупить необходимое количество противогололедных материалов, актуализировать карты уборки.

Всего в лизинг будет закуплено 207 единиц техники: 49 комбинированных дорожных машин, 56 плужно-щеточных машин, 11 самосвалов на базе "ГАЗа" и "КамАЗа", 16 вакуумно-подметально-уборочных автомобилей, 27 фронтальных, лаповых и мини-погрузчиков, восемь грейдеров, четыре единицы откачивающей техники, 17 бортовых "ГАЗелей" и автомобилей "УАЗ", а также автобусов "ПАЗ", 19 единиц навесного оборудования.

При этом городская администрация намерена ежегодно выделять средства на новые закупки.