Как женщина — женщине: нижегородский театр "Комедiя" представил спектакль "У каждого свои недостатки" Культура и отдых

Фото: фото с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Комедiя" представил спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-показе.

Премьера спектакля состоится сегодня - 9 сентября. Постановку в этом месяце покажут еще трижды.

Режиссером выступил Олег Галицкий из Москвы, который в 2017 году ставил на сцене театра "Любовь премиум-класса".

Каждому иногда хочется стать кем-то другим. Хотя бы на время примерить чью-то жизнь, забыв о тревогах и заботах собственной. Это не понаслышке известно главному герою спектакля Леонарду.

(фото с сайта театра)

Его жизнь скучна и монотонна. Будучи социологом он изо дня в день скрупулезно перебирает никому ненужные статистические данные. Работа почти не приносит ему заработка. Жена ушла от него несколько лет назад, оставив со своенравной дочерью-подростком Диди, которая хоть и любит его, считает "душным". Отец Леонарда Гус был изгнан из дома престарелых за непристойное поведение, и продолжает вести разгульную жизнь в его квартире.

Сбежать из этого "дурдома" ему позволяет давнее пристрастие к писательству. Еще в детстве он начал писать рассказы. Сейчас эмоциональной отдушиной для него стали любовные романы. Вот только признаться в этом мужчина не решается, поэтому, зачастую, подписывает свои творения другими именами.

(фото с сайта театра)

В один из дней жизнь сводит его с главным редактором успешного издательства Сарой. Та, имея прекрасную работу и друзей, никак не может устроить свою личную жизнь. Свой типаж мужчины она определяет как "дорогая, я тебя не достоин", а от таких, как известно, многого не сыщешь. Ее восхищают сильные самодостаточные женщина, но сама себя она к ним не относит.

Жизнь каждого из героев меняется, когда в ней появляется немолодая авантюристка Анджела Дэвис — любительница шампанского и отдыха в Перу, чья фотография в молодости украшала обложку мужского журнала. Она добавила живости и юмора в однообразную жизнь Леонарда, стала лучшей подругой Сары и знатно развеселила Гуса и Диди. Главный ее недостаток — любовь к абсолютной приватности, которая делает ее практически неуловимой.

(фото с сайта театра)

В лучших традициях комедии положений герои попадают в курьезные ситуации, которые раскрывают их с самых разных, иногда неожиданных сторон. Они пытаются найти общий язык друг с другом и своим внутренним "я". Последнее оказывается в разы сложнее.

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