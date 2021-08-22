Улицу Пушкина в Нижнем Новгороде перекроют на три дня из-за ремонта трамвайных путей Общество

Улицу Пушкина в Нижнем Новгороде перекроют на три дня из-за ремонта трамвайных путей, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта будет перекрыто с 22:00 10 сентября до 05:00 13 сентября у дома 9.

Проезд от улицы Тимирязева организуют по Кулибина и Студенческой, а со стороны Ветеринарной предлагают объезд по Студенческой, проспекту Гагарина и Тимирязева.