Уголовное дело возбуждено по факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у нижегородских кадетов Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

СУ СКР возбудило уголовное дело по факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у нижегородских кадетов, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, 7 сентября в классе ГБОУ "Нижегородская Кадетская школа" проводилось занятие при включенном бактерицидном облучателе, в связи с чем у учащихся наблюдались признаки светового ожога слизистых глаз I степени.

Следователи СУ СКР считают, что в данном случае речь может идти о халатности работников кадетской школы.

В то же время в минздраве региона отметили, что офтальмологи детских поликлиник города осмотрели учащихся кадетской школы, их состояние не вызывает никаких опасений и не требует госпитализации, всем назначено консервативное амбулаторное лечение на дому, прогноз благоприятный.

Напомним, что по факту ухудшения самочувствия учащихся Нижегородской кадетской школы во время кварцевания проводится проверка. В кадетской школе в Ленинском районе была включена кварцевая лампа во время нахождения в кабинете учащихся. После чего подростки стали чувствовать себя плохо и обратились в медцучреждения за помощью.