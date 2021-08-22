Юрий Шалабаев потребовал принять все меры для завершения ремонта Дворца детского творчества в срок Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев потребовал принять все меры для завершения ремонта Дворца детского творчества в срок, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, глава города потребовал увеличить количество человек для ремонта объекта, чтобы не выбиваться из графика. Юрий Шалабаев отметил, что в настоящее время воспитанники секций и кружков при Дворце детского творчества распределены в разные учреждения вместе со своими преподавателями, но" уже в следующем году они должны заниматься в родных стенах".

Глава городе поставил задачу закрыть тепловой контур здания до холодов, чтобы вернуться в график.

На сегодняшний день ремонт фасада здания уже почти завершен, тепловые сети и водопровод заменены, идет восстановление лепнины и колонн.

СПРАВКА:

Дворец детского творчества им.В.П. Чкалова открыт 30 апреля 1937 года в здании Поземельного банка (ул. Пискунова, 39). Ежегодно во Дворце обучаются 3100 детей по всем направлениям дополнительного образования.