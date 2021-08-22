Фудкорт на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде завершает свою работу Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фудкорт "Street Food Market" на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде завершает свою работу. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал его создатель Артем Прудников.

"Изначально планировали до 3 октября, но погода уже не позволяет полноценно работать", - сообщил он.

Речь идет о фудкорте во дворе на ул. Большой Покровской, 12 напротив Нижегородского академического театра драмы им. Горького. Это сезонная площадка для ресторанов города. Этим летом там находились: пельменная, мидийная, пиццерия, подавались хот-доги, шашлычки из тигровых креветок, поке, трдельники, блюда тайской кухни, авторские сэндвичи, мороженое, коктейли и лимонады.

"Если ничего не случится, то возобновим работу с 1 мая", - пообещал Артем Прудников.

По его словам, в следующем году нижегородцы смогут попробовать блюда других уличных ресторанов.

Отметим, что фудкорт часто становился площадкой для проведения мероприятий: концертов, квизов, спортивных трансляций, танцевальных open-air.