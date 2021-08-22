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Водитель грузовика насмерть сбил пенсионера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 12 сентября в 13:20 на ул. Львовская, 35 (Автозаводский район).
Водитель грузового автомобиля Shacman сбил пешехода, который переходил дорогу в установленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.
В итоге от полученных травм 70-летний мужчина скончался.
Напомним, что в другом ДТП 11 сентября погиб трехлетний ребенок.
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