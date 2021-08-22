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Происшествия

Преподаватель нижегородской школы №70 получил травму позвоночника

14 сентября 2021 10:33  [140] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Преподаватель нижегородской школы №70 получил травму позвоночника . Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел в школе №70 в Нижнем Новгороде.

1 июня 56-летний преподаватель получил травму во время проведения курса обучения педагогического коллектива школы по оказанию первой медпомощи.

Отмечается, что данная ситуация была спровоцирована преподавателем обучающей организации, проводившей курс, который настоял, чтобы преподаватель ОБЖ поднял на руки коллегу для демонстрации переноса пострадавшего.

В настоящее время Госинспекцией труда выясняются причины и обстоятельства несчастного случая.

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Теги:
Госинспекция труда Школы
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