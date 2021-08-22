выборы
Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
Комплекс по изготовлению автокомпонентов появится на Автозаводе
ПЦР-центр появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 сентября 2021 12:38  [79] Сливочное масло с кишечной палочкой производят в Нижегородской области
14 сентября 2021 12:22  [101] Новую церковь планируется построить на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде
14 сентября 2021 12:02  [103] Еще 25 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
14 сентября 2021 11:46  [221] Минстрой ищет способы расселения трех домов на ул. Ильинской в Нижнем Новгороде
14 сентября 2021 09:45  [212] Зловонный запах устраняют в Богородске Нижегородской области
14 сентября 2021 09:24  [160] Международный форум "ИнтерВолга-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 15-16 сентября
14 сентября 2021 08:51  [182] Более 60 детсадов Нижнего Новгорода уже отапливаются
13 сентября 2021 19:15  [218] ЛУКОЙЛ поддержал акцию по выпуску мальков стерляди в Волгу
13 сентября 2021 18:56  [488] Створ трассы М-12 полностью пробит от Москвы до Казани
13 сентября 2021 18:23  [319] Нижегородский водоканал приглашает сотрудников в Центр по работе с абонентами
Общество

Новую церковь планируется построить на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде

14 сентября 2021 12:22  [101] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую церковь планируется построить на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Она будет находиться в переулке Вахитова.

"Раньше на этом месте была Троицкая церковь. Упоминания о ней есть еще 400 лет назад. Получили заявку от Епархии на восстановление этого храма", - написал губернатор.

Напомним, что заброшенное аварийное здание по адресу ул. Рождественская 10а на пересечении с пер. Вахитова снесли в Нижнем Новгороде в августе. Постройка многие годы представляла угрозу жизни или здоровью людей и заметно портила такую знаковую для нижегородцев территорию. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рождественская сторона Строительство Церковь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Прямая линия Губернатора Нижегородской области
Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph