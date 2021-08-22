Новую церковь планируется построить на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую церковь планируется построить на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Она будет находиться в переулке Вахитова.

"Раньше на этом месте была Троицкая церковь. Упоминания о ней есть еще 400 лет назад. Получили заявку от Епархии на восстановление этого храма", - написал губернатор.

Напомним, что заброшенное аварийное здание по адресу ул. Рождественская 10а на пересечении с пер. Вахитова снесли в Нижнем Новгороде в августе. Постройка многие годы представляла угрозу жизни или здоровью людей и заметно портила такую знаковую для нижегородцев территорию.