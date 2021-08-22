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Общество

Социальный экопроект "Хвойный город" стартовал в Нижнем Новгороде

14 сентября 2021 14:32  [37] Общество

Пятый социальный экологический проект "Хвойный город" стартовал в Нижнем Новгороде, который реализует Молодежная палата при городской Думе.

Как сообщает пресс-служба Думы, в этом году проект реализуется при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и НРОФ "Дружба".

С 2017 года проект проводится в формате конкурса на лучшее озеленение городской территории. За время его реализации проведено около 80 праздничных мероприятий, в рамках которых высажено более 1750 елей. Благодаря этому новый облик приобрели внутридворовые территории, территории около школ, а также около ФОКов и дошкольных образовательных учреждений.

С 1 сентября 2021 года стартовал приём заявок на участие в проекте. Как и в предыдущие годы, он будет проведен в три этапа:
- 1 этап - с 01 по 27 сентября 2021 - рассмотрение проектов Оргкомитетом, согласование мест высадки саженцев со структурными подразделениями администрации города;
- 2 этап – с 29 сентября по 5 октября 2021 года – интернет-голосование среди проектов, прошедших предварительный отбор и соответствующих всем требованиям конкурса с целью выявления победителей по трем номинациям. Голосование будет проходить в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" http://vk.com/econnov;
- 3 этап – с 06 по 22 октября 2021 года: организация и проведение торжественных мероприятий по высадке саженцев.

По итогам интернет-голосования 15 конкурсных заявок, набравших наибольшее количество голосов, получат возможность высадить на своей территории до 32 хвойных саженцев.

К участию в проекте "Хвойный город" приглашаются все желающие. Заявки на участие необходимо направлять на официальную электронную почту оргкомитета konkursnnov@mail.ru.

Подробная информация, а также условия конкурса находятся в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте" в разделе "документы" - "Положение 2021" или по телефону: 8 904 061 34 05, руководитель проекта "Хвойный город" - Лисина Ирина.

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Теги:
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