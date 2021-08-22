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Общество

Одностороннее движение введут на участке ул.Проломной в Нижнем Новгороде

14 сентября 2021 14:40  [36] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Одностороннее движение введут на участке ул.Проломной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, на внутреннем проезде улицы Проломной в районе дома №40 с 5 октября и до окончания строительных работ будет введено одностороннее движение.

Специалисты просят автомобилистов быть внимательными при движении на этом участке и строго следовать требованиям дорожных знаков.

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Теги:
движение
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