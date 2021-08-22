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Общество

Почти 3,5 тысячи билетов продано нижегородской молодежи с помощью "Пушкинской карты"

14 сентября 2021 15:33  [84] Общество
нижегородский драмтеатр

нижегородский драмтеатр

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 3,5 тысячи билетов продано нижегородской молодежи с помощью "Пушкинской карты". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, "Пушкинская карта" уже стала одним из символов национального проекта "Культура".

"Инициатива президента России позволяет школьникам и студентам посетить интересные мероприятия и выставки. Это является и хорошей поддержкой для самих учреждений культуры, способствует их развитию", - отметил Глеб Никитин.

В Нижегородской области "Пушкинской картой" может воспользоваться около 180 тысячи молодых людей. Почти 3,5 тысячи из них уже купило билеты на предстоящие мероприятия. На данный момент к проекту подключились 70 учреждений культуры региона, которые предлагают более 350 мероприятий. Лидерами по количеству проданных билетов являются ведущие нижегородские театры – театр драмы им. М.Горького, театр оперы и балета им. А.С. Пушкина и театр "Комедия".

Напомним, что программа "Пушкинская карта" стартовала в России с 1 сентября. Каждый гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет может отправить через портал Госуслуги заявку, зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги.Культура" и получить именную электронную карту. На эту карту государство раз в год будет переводить определенную сумму для покупки билетов в музеи, театры и галереи России. Купить на эту карту что-либо еще, невозможно.

Те, кто получит "Пушкинскую карту" в этом году, смогут потратить до 31 декабря 3 тысячи рублей. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года.

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Теги:
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