Юрий Шалабаев дал ряд поручений об устранении недочетов после ремонта Казанского шоссе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал ряд поручений об устранении недочетов после ремонта Казанского шоссе. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, мэр проверил качество ремонта шоссе, где заменили покрытие проезжей части, оборудовали пешеходные переходы и лежачие полицейские, установили новые светофоры. Вдоль домов Печёрской долины отремонтировали разбитые тротуары.

"Дал поручение нанести разметку на участке от улицы Бринского до выезда из города, вдоль пешеходных тротуаров провести подсыпку грунтом и в дальнейшем включать эти виды работ в муниципальный контракт при выполнении дорожных ремонтных работ", - сказал мэр.

По словам гендиректора МКУ "ГУММиД" Андрея Левдикова, на Казанском шоссе фиксируется высокий автомобильный трафик, и подрядная организация выполнила ремонт проезжей части из материалов с повышенной устойчивостью к образованию колейности на дорогах.

Напомним, что в настоящее время кампания по ремонту дорог в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую: по нацпроекту БКД осталось завершить работы на трёх дорогах из 31 участка.