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Общество

Олег Лавричев принял участие в открытии памятника Максиму Горькому в сквере "Ковалихинский" Нижнего Новгорода

16 сентября 2021 18:35  [361] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Максиму Горькому в сквере "Ковалихинский" Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Гордумы.

Почетное право открыть отлитую из бронзы трехметровую скульптуру Максима Горького было предоставлено правнуку писателя Максиму Пешкову, скульптору Алексею Щитову, Олегу Лавричеву и воспитанникам детского клуба "Искра".

"Этот проект рождался давно. Скульптура Андрея Кикина изначально была установлена в парке Кулибина, но была утрачена в связи с тем, что там появился объект Русской Православной Церкви. Скульптура была передана на восстановление и планировалось, что в 2018 году, к 150-летию Алексея Максимовича, ее восстановят и установят, - напомнил Олег Лавричев. – Но скульптура лежала разобранная. И мы решили в год 800-летия Нижнего Новгорода эту несправедливость устранить и восстановить скульптуру".

Он так же напомнил, что сквер "Ковалихинский" рядом с Музеем – квартирой Горького, по мнению нижегородцев, был приоритетным местом для ее установки.

"Я рад, что эта скульптура нашла свое место. Очень хотел бы, чтобы это стало еще одним импульсом узнавания биографии и творчества, и всего, что связано с наследием Алексея Максимовича Горького", - добавил Олег Лавричев.

Оригинальная скульптура Андрея Кикина так же будет сохранена. Общественная палата Нижнего Новгорода проводит опрос нижегородцев и экспертов для того, чтобы выбрать место для ее установки.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Рябов рассказал об истории создания памятника. "Я нашел архивные материалы, вырезку из газеты "Горьковская коммуна" от декабря 1939 года, в которой пишется, что известный горьковский скульптор Андрей Викторович Кикин приступил к ваянию портрета Горького для горьковского историко-революционного музея. После того, как он в 1940-м году сделал этот памятник, скульптор мечтал отлить его в бронзе, но события вмешались в его мечты. Наступила война и металл нужен был для других целей". "Как хорошо, что сегодня, через 80 лет, воплощена мечта художника. Надеюсь, что этот сквер будет любимым общественным пространством нижегородцев", - отметил Геннадий Рябов.

"И от себя, и от нашей семьи хочу выразить самую глубокую признательность и благодарность за то, что сделан не только памятник, но и за все, что делается вокруг этой великой фигуры", - поблагодарил Максим Пешков, поздравив всех нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:
Андрей Викторович Кикин (1898-1963). Русский советский скульптор-монументалист, график, художник иллюстратор. Проживал в Нижнем Новгороде (Горьком). Член Союза художников СССР с 1934 года.
В Нижнем Новгороде осталось много памятников и декоративных скульптур работы Андрея Кикина: "Олень" на воротах Автозавода и на башне Кремля, декоративные скульптуры у гостиницы Россия, бюст Н.И.Собольщикова-Самарина в фойе театра драмы, "Алеша Пешков" у домика Каширина, Лобачевский – в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Кулибин в Парке Кулибина, Минин на ул.Минина, Катюша Пешкова – надгробие на могиле дочери писателя, барельеф на доме, где жил артист Н.И.Собольщиков-Самарин.

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Теги:
Городская дума Памятники
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