Сотрудники МЧС спасли 12 человек при пожаре в многоэтажке на Коминтерна Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ночью 17 сентября произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Коминтерна в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже многоквартирного дома поступило на пульт службы экстренного реагирования в 03:09.

Когда на место ЧП прибыли первые подразделения спасателей, они обнаружили горение имущества в одной из комнат квартиры, из-за чего в здании создалось плотное задымление.

С помощью масок для защиты органов дыхания были спасены 12 человек, в том числе двое детей. Ещё 13 человек сотрудники МЧС эвакуировали по лестничным маршам.

В результате пожара сгорело домашнее имущество в комнате на площади 4 кв.м. Пострадавших и погибших нет, добавили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий приняли участие 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Малой Покровской, из-за которого пришлось эвакуировать 11 человек.