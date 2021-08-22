Комплекс по изготовлению автокомпонентов появится на Автозаводе
Движение по Борскому мосту ограничено из-за ремонта
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Уровень коллективного иммунитета превысил 50%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 сентября 2021 18:56  [193] Все образовательные муниципальные учреждения Нижнего Новгорода обеспечены теплом
22 сентября 2021 18:35  [186] Лучшие нижегородские учителя получат крупные денежные премии по итогам 2021 года
22 сентября 2021 18:21  [155] Российский научный фонд объявил о старте заявочной кампании на соискание грантов
22 сентября 2021 18:06  [180] Нижегородцы могут попробовать себя в роли лекторов известных вузов России
22 сентября 2021 17:57  [168] "Поезда здоровья" побывали уже в 339 населённых пунктах Нижегородской области
22 сентября 2021 17:47  [163] "Сормовская ТЭЦ подает в тепловую сеть качественную горячую воду", - ПАО "Т Плюс"
22 сентября 2021 17:39  [153] Более 21 тыс детей отдохнули в этом году в пришкольных и муниципальных загородных лагерях
22 сентября 2021 17:16  [159] Денис Егоров провёл выездное совещание по вопросу рекультивации свалки в Володарске
22 сентября 2021 17:12  [181] Сквер им. Бетанкура благоустроят в Нижнем Новгороде
22 сентября 2021 17:03  [183] Основной объём работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на 2021 год выполнен в Дзержинске
Общество

Более 130 детских площадок будет установлено в Нижнем Новгороде до конца года

22 сентября 2021 08:36  [218] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 130 детских площадок будет установлено в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Новые детские площадки появляются во всех районах города. Запрос на их установку достаточно высок – это видно и по активности жителей в проекте "Вам решать", где они голосуют за установку детских и спортивных площадок, и по обсуждениям проектов благоустройства общественных пространств", - сказал глава города в ходе осмотра детской площадки на проспекте Кораблестроителей.

Как рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, на детской площадке на Кораблестроителей было установлено семь игровых элементов: в том числе, игровые комплексы "Корабль" и "Пожарная машина", качели, карусель, песочница, спортивный комплекс. Кроме того, сделано резиновое покрытие площадью 448 кв. м.
Во время осмотра мэр дал поручение Светлане Горбуновой решить вопрос с освещением по периметру площадки. В свою очередь, она подтвердила, что местные активисты уже обратились с вопросом по установке фонарей.

Также глава города проинспектировал ход работ по замене покрытия на спортивной площадке на ул. Федосеенко, которая последнее время была заброшена. "На сегодняшний день работы завершены, на площади 800 кв метров уложили новое травмобезопасное покрытие, о котором давно просили местные жители. Работы прошли по программе "Вам решать", - доложила Светлана Горбунова.

Юрий Шалабаев обратил внимание на повреждённое ограждение по периметру площадки и дал поручение его заменить.

Всего в этом году в Сормовском районе установили 14 детских площадок: на восьми придомовых и на шести муниципальных территориях. Самые большие комплексы появились на проспекте Кораблестроителей и улице Щербакова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph