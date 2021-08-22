Более 130 детских площадок будет установлено в Нижнем Новгороде до конца года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 130 детских площадок будет установлено в Нижнем Новгороде до конца года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Новые детские площадки появляются во всех районах города. Запрос на их установку достаточно высок – это видно и по активности жителей в проекте "Вам решать", где они голосуют за установку детских и спортивных площадок, и по обсуждениям проектов благоустройства общественных пространств", - сказал глава города в ходе осмотра детской площадки на проспекте Кораблестроителей.

Как рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова, на детской площадке на Кораблестроителей было установлено семь игровых элементов: в том числе, игровые комплексы "Корабль" и "Пожарная машина", качели, карусель, песочница, спортивный комплекс. Кроме того, сделано резиновое покрытие площадью 448 кв. м.

Во время осмотра мэр дал поручение Светлане Горбуновой решить вопрос с освещением по периметру площадки. В свою очередь, она подтвердила, что местные активисты уже обратились с вопросом по установке фонарей.

Также глава города проинспектировал ход работ по замене покрытия на спортивной площадке на ул. Федосеенко, которая последнее время была заброшена. "На сегодняшний день работы завершены, на площади 800 кв метров уложили новое травмобезопасное покрытие, о котором давно просили местные жители. Работы прошли по программе "Вам решать", - доложила Светлана Горбунова.

Юрий Шалабаев обратил внимание на повреждённое ограждение по периметру площадки и дал поручение его заменить.

Всего в этом году в Сормовском районе установили 14 детских площадок: на восьми придомовых и на шести муниципальных территориях. Самые большие комплексы появились на проспекте Кораблестроителей и улице Щербакова.