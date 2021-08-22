Памятник нижегородским пожарным-спасателям устанавливают на бульваре в Щербинках

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Памятник пожарным-спасателям, участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Нижегородской области, возводят в микрорайоне Щербинки-1. Об этом рассказали в администрации Приокского района.
На данный момент уже подготовлен фундамент под памятник, вокруг оборудуется площадка.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области Михаил Чирков, памятник будет символизировать три эпохи: на постаменте установят три бронзовые фигуры пожарных-спасателей периодов царского времени, Великой Отечественной войны и современности.
Памятник появится на бульваре около транспортной развязки ул.Ларина – пр.Гагарина, который благоустраивается в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В администрации отметили, что данные работы находятся на завершающем этапе - уже в начале октября планируется открыть бульвар для прогулок.
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