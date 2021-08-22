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Общество

Нижегородский водоканал будет обеспечивать водоснабжение в Новинках с 1 октября 2021 года

21 сентября 2021 17:40  [307] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

АО "Нижегородский водоканал" с 1 октября приступит к обязанностям гарантирующей организации на территории Новинского сельсовета, который был присоединён к Нижнему Новгороду в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

В связи с этими изменениями водоканал проводит договорную кампанию. Уточняется, что подтверждением заключённого договора с собственниками и пользователями жилых помещений будет являться квитанция, выпущенная ООО "Центр-СБК".

Директор Центра по работе с абонентами Нижегородского водоканала Николай Смирнов рассказал, что для удобства жителей будет открыт абонентский пункт в самих Новинках по адресу: ул. Учительская, д. 12. В него владельцы жилых помещений смогут обратиться по вопросам переоформления, внесения изменений в договоры, а также для проведения перерасчётов и передачи показаний приборов учёта. Кроме того, по всем возникающим вопросам всегда можно проконсультироваться по телефону единого контакт-центра: +7 (831) 233-99-99.

Чтобы плата за потреблённые ресурсы начислялась корректно, АО "Нижегородский водоканал" рекомендует жителям Новинок с октября своевременно (с 23 по 25 число каждого месяца) передавать показания индивидуальных приборов учёта одним из следующих способов:
на сайте ООО "Центр СБК";
• в личном кабинете абонента на сайте АО "Нижегородский водоканал";
• по телефону Абонентской службы, указанному в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• через терминалы самообслуживания Сбербанка при оплате ЖКУ;
• через Сбербанк-онлайн при оплате ЖКУ;
• в личном кабинете на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
• в специальных полях квитанции при оплате в отделениях ФГУП "Почта России" или через операционистов ПАО "Сбербанк".

Как уточнили в Нижегородском водоканале, с собственниками нежилых помещений и управляющими организациями договоры холодного водоснабжения и водоотведения будут заключены в письменной форме. Текущие показания приборов учёта по нежилым помещениям можно передать:

• в личном кабинете абонента на сайте АО "Нижегородский водоканал" со страницы "Передача показаний";
• по факсу 233-99-99 доб. 9;
• по электронной почте pokazanie@vodokanal-nn.ru (в письме нужно указать наименование, номер договора, район (либо адрес объекта), Ф.И.О. лица, отправившего показания, контактный телефон и непосредственно показания).

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Теги:
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