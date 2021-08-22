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Всероссийский проект "Футбол в школе" стартовал в пяти нижегородских школах

24 сентября 2021 08:44  [71] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский проект "Футбол в школе" стартовал в пяти нижегородских школах. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в рамках проекта третий урок физической культуры в неделю будет проходить в формате известной спортивной игры.

В образовательные учреждения Нижнего Новгорода уже поступила первая часть оборудования – футбольные мячи, комплекты фишек, конусы, сумки для переноски мячей, насосы, свистки, тактические доски, бумажники судьи с карточками.

По его словам, всероссийский проект позволит школьникам попробовать себя в самом доступном и массовом виде спорта. "Программа стартовала в восьми регионах страны, в первый год урок футбола ввели в 150 российских школах. В этом учебном году пять школ Нижнего Новгорода присоединились к участию в проекте. Третий урок физической культуры по игре в футбол введен в школах № 171, 121, 81, 79 и лицее № 8", - заявил Юрий Шалабаев.

Проект уже начинает демонстрировать первые результаты – на уроки футбола записываются не только мальчики, но и девочки. По словам директора лицея № 8 Ирины Ярцевой, спортивное оборудование, которое школы получили для уроков физкультуры, позволит строить занятия интересно и качественно.

"Ребята смогут пользоваться хорошим инвентарем и получать от игры настоящее удовольствие. Помимо инвентаря мы еще ожидаем поставки новой спортивной формы. Конечно, для юных спортсменов это большая радость – они смогут почувствовать себя настоящими футболистами. По моему мнению, командные виды спорта ценны именно тем, что они воспитывают в участниках те качества, которые пригодятся человеку в любой профессии - скорость, выносливость, ловкость и умение работать в команде", - подчеркнула директор лицея.

Тренер по футболу лицея в №8 Дмитрий Зайцев отметил, что новый инвентарь и форма помогают не только привлечь детей к занятиям спортом, но и более тщательно готовиться к тренировкам и к играм, чтобы потом выступать на городских и областных соревнованиях.

В департаменте образования Нижнего Новгорода отметили, что одним из важнейших элементов проекта является создание системы обучения и методической поддержки учителей физической культуры, желающих заниматься развитием футбола на базе общеобразовательных школ. "Я очень рассчитываю, что в заявке на следующий год появиться еще не менее пяти школ, которые присоединятся к проекту", - сказал директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

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Теги:
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