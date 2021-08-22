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Политика

"В последующие годы нужно сделать акцент на благоустройстве дворов Нижнего Новгорода", – Юрий Шалабаев

24 сентября 2021 17:19  [162] Политика

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Участники Ассоциации городов Поволжья собрались в Нижнем Новгороде, чтобы обсудить опыт муниципального благоустройства по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе совещания глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев доложил им об итогах подготовки города к празднованию 800-летия.

"Общая площадь благоустройства составила 466 гектаров, отреставрировано 100 объектов культурного наследия, осуществлено пять крупных инфраструктурных проектов", – сообщил он.

По словам мэра, за три года по нацпроекту в Нижнем Новгороде благоустроено 82 общественных пространства и 285 дворов во всех районах города. Кроме того, в этом году удалось осуществить 78 проектов по губернаторской программе инициативного бюджетирования "Вам решать!". Среди них благоустройство территорий, ремонт внутриквартальных дорог, установка детских и спортивных площадок.

"Большое внимание уделяли озеленению, в этом году высадили 44 тысячи квадратных метров цветников, больше 65 тысяч деревьев – и это без учета парка "Швейцария". Что касается ремонта дорог, он еще продолжается, хотя большую часть сделали, всего это 128 участков", - рассказал Юрий Шалабаев.

Глава города также упомянул о проекте "Чистое небо".

"Практически весь исторический центр попал в пилотный проект, десятки улиц уже избавлены от визуального шума. Кроме того, заканчивается реализация городского энергоконтракта, по которому меняем почти 60 тысяч уличных светильников. На всех автомобильных мостах, некоторых пешеходных, у памятников, исторических зданий сделали архитектурно-художественную подсветку, сейчас работы идут на Большой Покровской, улица на всем своем протяжении получит декоративное освещение", – отметил он.

Обсуждая проекты, реализованные в Нижнем Новгороде, главы городов Поволжья отметили объемы проведенных работ, их качество и включенность горожан в обсуждение изменений.

Свой опыт формирования комфортной городской среды представили также главы Самары, Саратова, Казани, Чебоксар.

"У ряда городов значительная часть средств, например, в рамках формирования комфортной городской среды, идет именно на благоустройство территории. Мы в рамках подготовки к 800-летию благоустраивали в основном общественные пространства, занимались ремонтом улиц, улично-дорожной сети. В последующие годы нужно сделать акцент на благоустройстве дворовых территорий", - подчеркнул Юрий Шалабаев. 

Главы городов Поволжья также обсудили предложения по внесению изменений в федеральный закон об отходах производства и потребления, и в закон об ответственном обращении с животными.

В рамках визита гости из Казани, Самары, Саратова, Уфы и других городов ПФО посетили парк "Швейцария" и приняли участие в создании "Аллеи городов Поволжья". Кроме того, для них провели экскурсию по обновленному Кремлю.

После экскурсии по "Швейцарии" исполнительный директор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев заявил, что в парке имеется все необходимое для отдыха и развлечения всех категорий населения от малышей до людей серебряного возраста.

"Я убежден, что нижегородский парк может быть использован как образец для других городов", – заявил он.

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Теги:
Благоустройство Визиты Юрий Шалабаев
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