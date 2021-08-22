Вместе с Дороти: премьера мюзикла "Волшебник страны OZ" состоялась в Нижегородском ТЮЗе Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера семейного мюзикла по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны OZ" состоялась в Нижегородском ТЮЗе 24 сентября. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Спектакль полностью уникален - либретто и музыка были созданы по заказу нижегородского театра. Создателями спектакля стали режиссер Виктория Печерникова из Москвы, драматург Мария Малухина из Софии и композитор Андрей Григорьев из Орла.

Как в ходе пресс-конференции рассказала режиссер, спектакль в основном рассчитан на младших подростков (8+) и их родителей.

"Обычно в театрах спектакли ставятся для малышей, и сразу для больших подростков. 8-12 лет - мой самый любимый возраст", - отметила Виктория Печерникова.

Героиня мюзикла Дороти - тоже маленькая девочка, которой хочется гулять и петь, и совсем не хочется помогать на ферме своим дяде Генри и тете Эм. В один из скучных и однообразных дней ураган уносит девочку вместе с домом в волшебную страну. Казалось бы, ужасное происшествие оборачивается для нее приключением, благодаря которому Дороти обретает добрых друзей и жизненный опыт.

(фото из группы театра в соцсети ВКонтакте)

Исполнить свою мечту и встретиться с правителям страны великими и могучим OZом девочке помогают мудрый Страшила, любящий Железный дровосек и храбрый Трусливый Лев. На пути девочка встречает добрую и злых волшебниц, необычных существ, и знакомится с местными жителями.

"Эта история о взрослении, и о том, что все ответы внутри нас самих. Важно лишь поверить в свои силы и защищать свои убеждения, даже если очень страшно", - говорится в анонсе спектакля.

По мнению Виктории Печерниковой, мюзикл - самый простой для восприятия жанр. Именно благодаря песням и танцам лучше всего удается показать эмоции героев, которые считывают дети. Тем более, что со сцены они слышат живой вокал. Постановка отличается яркостью и вниманием к деталям. Для нее было специально сшито 76 костюмов прямиком из страны OZ. Действие на сцене сопровождается визуальными эффектами, создающими то самое волшебство, которого так не хватает в жизни.

(фото из группы театра в соцсети ВКонтакте)

Но и взрослым на спектакле не будет скучно. Для них в постановке спрятано несколько отсылок. Так, при создании спектакля режиссер ориентировалась на традиции Бродвейских мюзиклов. Кроме того, Виктория Печерникова предоставила возможность хореографу Никите Белякову, по его словам, "похулиганить". И действительно зрители могут это заметить.

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