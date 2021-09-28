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Реализация проекта "Чистое небо" продолжится в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе инспекционной проверки городских улиц.
По его словам, в следующем году он затронет
основные магистрали в разных районах города.
Отмечается, что в этом году с помощью проекта было очищено от воздушных линий и проводов более 70 улиц.
"В этом году проект вышел на финишную прямую: основная часть самых сложных задач по переносу проводов под землю уже сделана. Тем не менее, у меня еще остались вопросы по переносу коммуникационных сетей Ростелекома и МРСК. Мы уже обсудили эту тему с руководством компаний, и в ближайшее время они активизируют работу", - заявил Юрий Шалабаев.
Помимо этого, мэр города поставил задачу ускорить работу и в ближайшее время убрать оставшиеся провода и ликвидировать старые опоры с технологическими запасами сетей на улицах Горького и Ковалихинской, пл. Сенной и Похвалинском съезде.
Как отметил директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин, перемещение воздушных линий под землю не только освобождает городские улицы от "визуального шума", но и позволяет минимизировать аварии на сетях.
"Подземные коммуникации позволяют защитить линии от внешних повреждений. Это значит, что погодные условия или какие-либо непредвиденные ситуации не должны повлиять на качество предоставляемых услуг, я имею в виду освещение, интернет и связь", - подчеркнул директор департамента.
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