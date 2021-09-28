Центр "Точка кипения" открылся в лингвистическом университете им. Н.И.Добролюбова в Нижнем Новгороде Общество

Центр "Точка кипения" открылся в лингвистическом университете имени Н.И.Добролюбова Нижнего Новгорода.

Соглашение об открытии центра подписали ректор НГЛУ Жанна Никонова и руководитель проектов платформы (Национальная технологическая инициатива НТИ) Анастасия Трифанова.

"Открытие "Точки кипения" позволит присоединится к особому общественному пространству в России. Уникальность данной точки в ее полилингвальность, возможность сотрудничать, создавать самые разные коллаборации, как с российскими, так и с зарубежными партнерами, использовать международный опыт университетских экспертов, позволяющий в любую проблематику или проект привнести опыт мировых сообществ. В центре "Точки кипения" НГЛУ – человек в системе коммуникации. Это площадка для взаимодействия молодежи, которая сможет здесь реализовать свои идеи", - отметила ректор, лидер "Точки кипения"

Жанна Никонова.

По видеосвязи гостей приветствовал исполнительный директор платформы Национальная технологическая инициатива (НТИ) Андрей Силинг, который подчеркнул, что точка кипение – это специально сконструированное пространство, назначение которого создавать новое, запускать масштабные проекты и добиваться успеха. Еще недавно аббревиатуру НТИ никто не знал, а сегодня около трех тысяч компаний с выручкой свыше 600 миллиардов рублей составляют костяк бизнеса НТИ.

"Точка кипения" в НГЛУ стала третьей по счету в регионе и 124-й в России.

Удачи нижегородцам пожелала команда Южно-Сахалинского госуниверситета, где такая же площадка открылась накануне.

"Это очень здорово, что в Нижнем Новгороде появилось еще одно пространство, где можно мыслить, обсуждать, мечтать, объединяться представителям разных сообществ. Главный залог успеха любого дела – идея, которую подхватывают единомышленники, и это позволяет создать команду для реализации проекта. Я буду рада, если идеи, которые будут рождаться на данной площадке, будут подкрепляться законодательными решениями", - сказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.



Ее поддержал и председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

"В этом году Нижний Новгород отметил 800-летие, история нашего древнего города лежит в основе всего, что происходит. Важно об этом помнить, так как без прошлого нет будущего. Я надеюсь, что молодые люди будут разрабатывать генерировать, а самое главное реализовывать проекты вместе с городской властью. Молодым специалистам важно осознавать, какое именно мы строим будущее", - подчеркнул Олег Лавричев.

По словам директора департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергея Бочарова, есть соглашение о сотрудничестве подобных "живых" пространств – в их числе корпоративный университет правительство области (КУПНО), молодежный центр "Высота", "Garage" "Сбера". Теперь в сообщество вливается лингвистический университет. Все вместе эти площадки будет проводить совместные мероприятия, запускать совместные образовательные курсы, программы.

"Точка кипения" НГЛУ создана в тесном взаимодействии с "Университетом-2035", федеральным Агентством стратегических инициатив и АНО "Россия – страна возможностей". Здесь будут обсуждаться такие направления Национальной технологической инициативы, как Энерджинет, Нейронет, Эдунет, Спортнет, Хэлснет, Кружковое движение. Другая направленность "Точки кипения" – международное сотрудничество и работа над выполнением задач Стратегии развития Нижегородской области-2035 в части развития человеческого капитала, экспорта образования, выхода на мировой уровень региональных научных, бизнес- и социальных проектов.

Сразу же после торжественного открытия на новой площадке состоялась первая дискуссия, она была посвящена подведению итогов празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. В рамках проекта "Диалог на равных", инициированного Олегом Лавричевым, студенты представители молодежной палаты могли задать гостям любые вопросы. Все собравшиеся говорили о том, что праздник, посвященный юбилею Нижнего Новгорода" был грандиозным и превзошел все ожидания. То, что город приобрел европейский лоск, отметили и иностранные гости, которые присутствовали на празднике. Так, генеральный директор ООО "Айвольт", выпускник НГЛУ Чжан Нин (Китай) рассказал, перемены, произошедшие в Нижнем Новгороде, городе, где он учился, произвели на него неизгладимое впечатление. Во время дискуссии нижегородские студенты поднимали волнующие их проблемы. Молодых людей интересовала тема культурного наследия - сохранение исторических памятников в Нижнем Новгороде, то, как молодым людям можно не на словах, а на деле поучаствовать в жизни родного города и внести свой вклад в его процветание.