Руководитель COVID-госпиталя Владимир Федоровцев назначен и.о. главврача нижегородской больницы №5 Общество

Руководитель COVID-госпиталя Владимир Федоровцев назначен и.о. главврача нижегородской больницы №5.

Как сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей личной странице в Instagram, главврач больницы №5 Надежда Сухачева покидает должность. Глава нижегородского минздрава отметил, что Надежда Сухачева продолжит работать в здравоохранении, возглавив клинический совет больницы № 5.

Исполняющим обязанности главного врача ГКБ № 5 назначен Владимир Федоровцев, который возглавлял COVID-госпиталь, развернутый на базе этого же лечебно-профилактического учреждения.