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Общество

Минюст признал Нижегородский центр немецкой и европейской культуры иноагентом

30 сентября 2021 08:51  [2391] Общество

Фото: https://www.vesti.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Министерство юстиции РФ признало Нижегородский центр немецкой и европейской культуры иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно информации, реестр иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, 29 сентября пополнился Нижегородским центром немецкой и европейской культуры.

Также в перечень иностранных агентов была включена и Ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований".

СПРАВКА:
Нижегородский центр немецкой и европейской культуры был организован в 2009 при поддержке посольства Германии в России. Его деятельность ведется под патронатом Немецкого культурного центра им. Гёте.

Всего в России существует три подобных центра, еще два работают на территории Самары и Саратова. В рамках культурного сотрудничества центром проводятся кинофестивали, концерты исполнителей классической и современной музыки, разнообразные выставки, лекции и театральные постановки.

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Теги:
культура Минюст
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