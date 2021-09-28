Минюст признал Нижегородский центр немецкой и европейской культуры иноагентом

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Министерство юстиции РФ признало Нижегородский центр немецкой и европейской культуры иностранным агентом. Об этом говорится на сайте ведомства.
Согласно информации, реестр иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, 29 сентября пополнился Нижегородским центром немецкой и европейской культуры.
Также в перечень иностранных агентов была включена и Ивановская областная общественная организация "Центр гендерных исследований".
СПРАВКА:
Нижегородский центр немецкой и европейской культуры был организован в 2009 при поддержке посольства Германии в России. Его деятельность ведется под патронатом Немецкого культурного центра им. Гёте.
Всего в России существует три подобных центра, еще два работают на территории Самары и Саратова. В рамках культурного сотрудничества центром проводятся кинофестивали, концерты исполнителей классической и современной музыки, разнообразные выставки, лекции и театральные постановки.
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