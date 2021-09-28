Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 сентября 2021 12:08  [115] Театральный фестиваль им. Горького пройдет в нижегородском театре драмы в октябре
29 сентября 2021 19:45  [195] Нижегородские проекты в области культуры получили грантовую поддержку на сумму 28,7 млн рублей
29 сентября 2021 18:16  [309] Автокинотеатр у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 3,5 тыс. человек
29 сентября 2021 12:50  [273] Глеб Никитин вошёл в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина
28 сентября 2021 19:17  [430] Мемориальную доску Иосифу Кобзону установили на здании Нижегородского театра кукол
28 сентября 2021 19:00  [341] Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 18:12  [564] Модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года
27 сентября 2021 13:45  [982] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 сентября по 3 октября 2021 года
27 сентября 2021 11:16  [430] Нижегородский минкульт ищет новое помещение для выставки "Юрковка"
27 сентября 2021 10:30  [290] Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" стартовал в Нижегородской области
Культура и отдых

Театральный фестиваль им. Горького пройдет в нижегородском театре драмы в октябре

30 сентября 2021 12:08  [115] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десятый Российский театральный фестиваль им. Горького пройдет в нижегородском театре драмы с 14 по 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В этом году фестиваль посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Он носит название "Герои своего времени: драматургия личности".

"Литературно-философской базой в выборе темы фестиваля заложена горьковская мысль о том, что "все в человеке", - рассказали в театре.

В конкурсной афише представлены семь спектаклей российских театров: Нижегородский театр драмы им. М. Горького, Центр театрального мастерства, МХТ им. А.П. Чехова, Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Московский губернский драматический театр, Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, Театр-фестиваль "Балтийский дом". Также в конкурсе примет участие Национальный театр Белграда из Сербии.

Зрителям будут представлены спектакли по произведениям Николая Гоголя, Антона Чехова, Максима Горького, Ренаты Литвиновой, Ильи Члаки, Марюса Ивашкявичюса, Сергея Давыдова.

В жюри фестиваля вошли театральные критики из Москвы — заслуженный работник культуры РФ Николай Жегин (председатель жюри), профессор ГИТИСа Нина Шалимова, театровед Ксения Стольная, а также эксперт премий "Золотой софит" и "Золотая маска" Евгений Авраменко из Санкт-Петербурга и профессор современной драматургии Драгана Бошкович из Белграда (Сербия).

В составе молодежного жюри фестиваля: студенты Российского института театрального искусства–ГИТИСа Дарья Фомичева и Елена Шибаева.

Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля запланированы творческие встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей, открытые лекции и семинары для студентов.

В дни фестиваля в здании Нижегородского театра драмы будут открыты три выставки: выставка нижегородских художников "Город Горького в пейзажах и портретах", фотовыставки "Летопись театрального фестиваля им. М. Горького" и "120 лет на нижегородской сцене" с экспозицией театральных костюмов к горьковским постановкам.

Горьковский фестиваль откроется уличной интермедией перед зданием театра. Нижегородцев и гостей города ждет встреча с трехметровой куклой-великаном Максима Горького, созданной специально к фестивалю. В интермедии примут участие актеры Нижегородского театра кукол "Мабу". Действие начнется 14 октября в 18:00 у здания театра драмы. Торжественное открытие состоится на сцене Нижегородского театра драмы в 18:30.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Нижегородской области, министерства культуры Нижегородской области.

(16+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театр Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph