Театральный фестиваль им. Горького пройдет в нижегородском театре драмы в октябре Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Десятый Российский театральный фестиваль им. Горького пройдет в нижегородском театре драмы с 14 по 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В этом году фестиваль посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Он носит название "Герои своего времени: драматургия личности".

"Литературно-философской базой в выборе темы фестиваля заложена горьковская мысль о том, что "все в человеке", - рассказали в театре.

В конкурсной афише представлены семь спектаклей российских театров: Нижегородский театр драмы им. М. Горького, Центр театрального мастерства, МХТ им. А.П. Чехова, Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Московский губернский драматический театр, Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, Театр-фестиваль "Балтийский дом". Также в конкурсе примет участие Национальный театр Белграда из Сербии.

Зрителям будут представлены спектакли по произведениям Николая Гоголя, Антона Чехова, Максима Горького, Ренаты Литвиновой, Ильи Члаки, Марюса Ивашкявичюса, Сергея Давыдова.

В жюри фестиваля вошли театральные критики из Москвы — заслуженный работник культуры РФ Николай Жегин (председатель жюри), профессор ГИТИСа Нина Шалимова, театровед Ксения Стольная, а также эксперт премий "Золотой софит" и "Золотая маска" Евгений Авраменко из Санкт-Петербурга и профессор современной драматургии Драгана Бошкович из Белграда (Сербия).

В составе молодежного жюри фестиваля: студенты Российского института театрального искусства–ГИТИСа Дарья Фомичева и Елена Шибаева.

Помимо конкурсных показов в рамках фестиваля запланированы творческие встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей, открытые лекции и семинары для студентов.

В дни фестиваля в здании Нижегородского театра драмы будут открыты три выставки: выставка нижегородских художников "Город Горького в пейзажах и портретах", фотовыставки "Летопись театрального фестиваля им. М. Горького" и "120 лет на нижегородской сцене" с экспозицией театральных костюмов к горьковским постановкам.

Горьковский фестиваль откроется уличной интермедией перед зданием театра. Нижегородцев и гостей города ждет встреча с трехметровой куклой-великаном Максима Горького, созданной специально к фестивалю. В интермедии примут участие актеры Нижегородского театра кукол "Мабу". Действие начнется 14 октября в 18:00 у здания театра драмы. Торжественное открытие состоится на сцене Нижегородского театра драмы в 18:30.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Нижегородской области, министерства культуры Нижегородской области.

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